Maltempo: situazione in miglioramento nel Foggiano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Colpo di coda di questa prima ondata di gelo in provincia di Foggia dove la scorsa notte ci sono state altre nevicate su alcuni rilievi. La perturbazione degli ultimi giorni ha colpito maggiormente i Monti Dauni, sulle vette superiori ai 600 metri. Neve a Faeto e Monteleone di Puglia, paesi al di sopra degli 800 metri, dove si registrano accumuli di neve fino a 20 centimetri. situazione in netto miglioramento sul Gargano dove da ieri non nevica piu’. Al momento non si registrano disagi alle popolazioni e alla circolazione stradale. Sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale. Gia’ dal pomeriggio e’ previsto un aumento delle temperature.L'articolo Maltempo: situazione in miglioramento nel Foggiano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

