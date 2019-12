Maltempo: pericolo valanghe ‘moderato’ sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 30 dicembre 2019) pericolo valanghe ‘moderato’ oggi sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, ‘debole’ sulle PreAlpi. Il vento – si legge nel Bollettino valanghe – ha rimaneggiato il manto nevoso creando nuovi accumuli in tutte le esposizioni nelle conche, nei canaloni e sui cambi di pendenza. Tali accumuli, si alternano a zone compatte o ghiacciate. Nelle zone piu’ riparate permane neve a debole coesione. sulle Alpi nelle aree con accumuli da vento, sui pendii ripidi in tutte le esposizioni, sopra i 1900-2000 metri e’ possibile il distacco di valanghe a lastroni, principalmente di medie dimensioni, in genere con forte sovraccarico. sulle forti pendenze e alle quote piu’ elevate non si esclude il debole sovraccarico. Durante le ore calde, principalmente sui versanti al sole, sono possibili distacchi spontanei di valanghe sia a debole coesione che a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

