Maltempo: nevica sullo Stromboli in eruzione (Di lunedì 30 dicembre 2019) A causa del repentino calo delle temperature la neve e’ cominciata a cadere sulla cima dello Stromboli, mentre il vulcano continua la sua attività eruttiva. E’ uno spettacolo unico quello che si puo’ ammirare alle Eolie, con il bianco della neve e il rosso della colata lavica che si mischiano. Malgrado la temperatura gelida, a Lipari oggi sono sbarcati numerosi turisti in vista del Capodanno. Il Maltempo ha causato anche violenti mareggiate nella frazione di Canneto, l’acqua ha invaso la strada che collega Unci a Calandra e il traffico automobilistico e’ stato deviato.L'articolo Maltempo: nevica sullo Stromboli in eruzione Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

