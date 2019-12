Maltempo, bufere in Sicilia alla Vigilia dalla Notte di San Silvestro: tanta neve a Ragusa, la gragnola imbianca Siracusa [FOTO e VIDEO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Per una Notte di differenza e qualche grado in meno: ci è voluto un soffio per non fare il bis della storica ondata di gelo e neve del Capodanno 2015 nel Sud/Est della Sicilia, dove nella Notte tra 31 Dicembre 2014 e 1 Gennaio 2015 si verificò una delle nevicate più grandi della storia. Stavolta non siamo a livelli eccezionali, ma in queste ore, la Notte prima della Notte di San Silvestro, la neve sta cadendo copiosa su tutta l’area dei monti Iblei, come ampiamente previsto su MeteoWeb negli ultimi bollettini meteo. La neve cade fino a quote molto basse: ha imbiancato persino Siracusa, sottoforma di gragnola, dove la temperatura attuale è di appena +2°C. Sta nevicando con autentici fiocchi che determinano un accumulo importante a Ragusa, dove abbiamo 0°C, mentre dall’entroterra ibleo (vedi Buccheri) arrivano immagini straordinariamente suggestive. Nonostante le ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

