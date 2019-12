Mai tanti turisti a Napoli per il Capodanno: così la città si prepara a ricevere il nuovo anno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Boom di presenze di turisti a Napoli, ma non solo. Il Capodanno in Campania si profila soddisfacente dal punto di vista del strutture ricettive e dei locali, confermando una tradizione che si va consolidando da qualche anno, ma soprattutto un incremento costante nel gradimento di Napoli come meta di viaggi anche brevi che già fatto registrare un + 13,6% di presenze nel 2019 secondo dati Istat e che ora vede il capoluogo campano come la quinta città al mondo selezionata dagli italiani per una vacanza last minute per festeggiare il nuovo anno. E come sulle tavole dei napoletani non potranno mancare struffoli, uva, melograni e lenticchie, tradizionali simboli di fortuna e soldi, nelle piazze si replicheranno i tradizionali brindisi con concerto. Tre i big della musica a Napoli per il Capodanno 2020: Stefano Bollani, da poche ore cittadino onorario partenopeo, per decisione del sindaco ... Leggi la notizia su ildenaro

