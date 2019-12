Madonna sorprende tutti come al solito: “Il tour andrà avanti” (Di lunedì 30 dicembre 2019) A causa di motivi di salute Madonna ha dovuto interrompere il suo “Madame X tour” annullando svariate date in molte città del mondo, ma in queste ultime ore la cantante ha sorpreso il mondo intero. Il ballerino italiano Daniele Sibilli ha infatti fatto una dichiarazione che ha sconvolto tutti i fan della cantante: il tour andrà avanti. Madonna sorprende tutti: il tout andrà avanti Daniele Sibilli è un ballerino italiano che fa parte del corpo di ballo della cantante e poche ore fa ha rilasciato un’intervista esclusiva per il Messaggero in cui ha rivelato una notizia davvero sorprendente. Il giovane ragazzo infatti avrebbe confermato il ritorno della meravigliosa cantante sul palco: i concerti in programma sono ancora circa quaranta e si spera che inizieranno dal 12 gennaio. Madonna sta quindi approfittando delle vacanze natalizie per riprendersi e passare del tempo ... Leggi la notizia su velvetgossip

