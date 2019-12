Madonna, nuova battaglia in tribunale con l’ex Guy Ritchie per l’affidamento del figlio 14enne David Banda (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Natale quest’anno non è stato generoso con Madonna. Sotto l’albero la regina del Pop si è ritrovata un tour cancellato e un’altra disputa in tribunale con l’ex marito e regista Guy Ritchie, ancora una volta per la custodia dei figli. Il regista inglese infatti sarebbe corso in tribunale per presentare la richiesta di “applicazione o esecuzione di giudizio o di ordine”: Guy Ritchie è convinto cioè che Madonna non stia seguendo i termini dell’accordo di divorzio del 2008 e che con il suo comportamento gli stia così impedendo di vedere e avere un rapporto “normale” con David Banda, il figlio di 14 anni che la coppia ha adottato nel 2006 e che Madonna, rispetto agli altri cinque (quattro adottati e due biologici), considera comunque come il più simile a lei. Non si conoscono ancora tutti i dettagli della situazione ma il giudice ha fissato l’udienza per l’inizio del 2020, il 1 gennaio. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

