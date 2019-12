Madonna contro Guy Ritchie disputa legale per la custodia del figlio David (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ex marito di Madonna Guy Ritchie ha citato in tribunale la popstar per la custodia del figlio David Si fa ardua la battaglia legale in corso fra Madonna e Guy Ritchie. L’ex marito e regista della popstar combattono per la custodia del figlio David. Quando erano sposati i due hanno avuto Rocco e hanno preso in adozione David Banda, originario del Malawi. Per la star di origini italiane David è sempre stato il figlio speciale, quello che le somiglia anche di più caratterialmente rispetto ai due figli biologici. Oltre a Rocco, Madonna ha anche una figlia, Lourdes Maria, ma per lei è David ad avere ereditato i suoi geni. Il ragazzo ha molte cose in comune con l’artista e lei lo adora. Il ragazzo pare sia un talento del calcio e lei si è addirittura trasferita a Lisbona per un lungo periodo per seguirlo nelle sua crescita professionale. il ragazzo gioca nelle giovanili dello Sporting ... Leggi la notizia su kontrokultura

