Lutto nel mondo dello sport, la campionessa aveva solo 25 anni: “Decesso improvviso e inaspettato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ione Basterra, campionessa di paraciclismo, è morta sabato 28 dicembre all’età di 25 anni. La notizia riportata dai media spagnoli è stata data dalla Fondazione Saiatu, una onlus che promuove lo sviluppo dello sport tra le persone con mobilità ridotta e disabilità. Non sono al momento state rese note le cause del decesso della giovane, anche se chi ha dato la notizia parla di “morte inaspettata”. “Con tristezza infinita annunciamo che la nostra compagna e amica, Ione Basterra, è morta. (Continua…) Le nostre condoglianze alla famiglia, che ancora non riesce a darsi spiegazioni di fronte a una morte del tutto inaspettata”, si legge nel comunicato della onlus. “La vicinanza del mondo del ciclismo paralimpico, e dello sport in generale, non riuscirà a mitigare il dolore dei familiari, ma permetterà loro di capire l’affetto che chi aveva conosciuto Ione aveva per lei”, ... Leggi la notizia su howtodofor

