Lutto nel cinema: l’attore muore a 40 anni. Batterio killer in carne di maiale (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’attore celebre in Messico e nel Sud America è scomparso dopo mesi di agonia in ospedale, i medici hanno lottato contro il tempo ma quando il Batterio ha raggiunto il cervello c’è stato poco da fare Il mondo del cinema e della tv è in Lutto. È morto, a soli 41 anni, l’attore messicanoSebastián Ferrat, vero nome Roberto González López. La star di molte soap opera di Television Atzeca e Telemundo ha contratto una terribile e mortale infezione batterica, dopo aver mangiato carne di maiale conservata male e in stato di decomposizione. L’infezione è emersa già lo scorso ottobre, poi i controlli, gli esami e le cure, ma piano piano il male ha compromesso gli organi, arrivando fino al cervello e i medici, dopo due mesi di ricovero, hanno potuto fare ben poco per salvarlo. La famiglia e gli amici più stretti hanno cercato di tenere le condizioni di salute al riparo da ... Leggi la notizia su howtodofor

zazoomblog : Lutto nel mondo dello sport la campionessa aveva solo 25 anni: “Decesso improvviso e inaspettato” - #Lutto #mondo… - alone73x1 : RT @OreNoYumeNiNaru: Ci pensate mai che durante le feste il tasso dei suicidi impenna? Per molti, me compreso, il Natale è un momento di gi… - PasqualinaPant : RT @sangesnicola: Il mio lutto va a tutte quelle creature morte per lo spasso di questi cavernicoli, che nel 2019 sentono ancora il bisogno… -