L’uomo delle Nazionali giovanili | «Ha ragione Allegri | il guardiolismo ha ucciso il

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Corriere della Sera intervista Maurizio Viscidi coordinatore tecnico di tutte le squadre azzurre, dall’Under 15 all’Under 21. Il quotidiano di via Solferino è l’unico che porta avanti un tema centrale nel calcio: lo snaturamento del senso del gioco. Qualche settimana fa pubblicò un’interessantissima intervista a Massimilianoche provocò risposte scomposte alla nutrita pattuglia degli onanisti del pallone, coloro i quali hanno scambiato Guardiola per Che Guevara e in epoca di crollo ideologie sono diventati fondamentalisti del calcio “passa a me e passa a te” ossia di un altro sport. E ovviamente hanno impartito lezioni ad. Il mondo è meraviglioso. Il Corriere della Sera per fortuna non si ferma. Riportiamo quattro passaggi dell’intervista di Paolo Tomaselli: Il talento è stato tarpato? «Sì e il rischio c’è ancora. Negli Allievi del Padova ho allenato ...

