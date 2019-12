L’uomo del giorno – Diego Della Valle | non solo calcio | quel litigio con Silvio

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del, è il compleanno dell’ex presidenteFiorentina. Dal 2002 al 2019 è stato proprietario insieme al fratello Andrea,società calcisticaFiorentina, fallita nel mese di luglio e rifondata il 1º agosto 2002 con il nome di “Florentia Viola”. Il suo ingresso nelavviene il 29 maggio 1995, entrando a far parte del consiglio di amministrazione dell’Inter per volere di Massimo Moratti. Nell’agosto del 2002 rileva la Fiorentina, retrocessa dalla Serie A 2001-2002, dichiarata fallita, rifondata il 1° dello stesso mese e iscritta in Serie C2 per il 2002-2003. Nel 2006 viene coinvolto nello scandalo dipoli, condannato inizialmente dalla giustizia sportiva ad un’ammenda e all’inibizione per 3 anni e 9 mesi, il CONI ha poi ridotto la ...

