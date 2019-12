L'Ue "taglia" pure il pesce: rischio di rincari a tavola (Di lunedì 30 dicembre 2019) Stefano Damiano L'Unione Europea riduce le giornate in mare dei pescatori con conseguenze sul prezzo del pesce Restrizioni in arrivo da parte dell'Ue sulla pesca che rischiano di avere conseguenze pesantissime sul settore produttivo e su quello del consumo di pesce. A partire dal 1 gennaio dell'anno che si appresta ad iniziare sino a tutto il 2024, difatti, l'Unione europea ha cambiato in senso restrittivo le regole della pesca a strascico nel mediterraneo occidentale soprattutto su 6 specie molto ricercate e apprezzate sulle tavole degli italiani: lo scampo, la triglia, il nasello e il gambero (viola, rosa e rosso). È la prima volta che viene adottato un regolamento autonomo sulle possibilità di pesca per i due mari dopo l'entrata in vigore, nel 2019, del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale Le nuove norme europee ‘taglia’ giornate di pesca ... Leggi la notizia su ilgiornale

