Luca Pezzutti perde la vita a 17 anni mentre era in sella alla sua moto

(Di lunedì 30 dicembre 2019)laa 17nel giorno di Nataleera insua nuovache si era regalato con il suo primo stipendio. Una tragedia terribile che ha colpito una famiglia di Pescincanna. Il ragazzo era uscito per fare un giro di prova e non è più tornato. Erika DTorre, la mamma dinon riesce a darsi pace. Quel figlio che amava profondamente, con la testa sulle spalle, gran lavoratore è uscito di casa nel giorno di Natale per fare un giro con al sua nuova Honda Crf. Poco dopo,porta di casa suonava la polizia per comunicare il decesso del ragazzofamiglia. La madre, ancora incredula, racconta: “Mi ha salutata dandomi un abbraccio. Mi ha detto di stare tranquilla, che sarebbe tornato presto. Adesso mio figlio non c’è più”. Lei ...

