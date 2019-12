Lorenzo Crespi a Vieni da me: ha lavorato con attrici che con lui tradivano marito e fidanzati (Foto) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alcune confidenze fatte da Lorenzo Crespi a Vieni da me oggi non sono state da vero galantuomo, di certo ha scatenato una polemica parlando delle attrici che hanno lavorato sul set con lui, di tradimenti (foto). Rossella che sa sempre tutto sulla vita dei vip ospiti di Caterina Balivo ha fatto il nome di bellissime attrici che hanno recitato con lui nelle fiction, solo alcuni nomi tra cui Manuela Arcuri e Martina Colombari e altre ma Lorenzo Crespi non fa nomi, semplicemente commenta che le donne più importanti della sua vita non hanno mai fatto parte del mondo spettacolo. Ha perso poi un’occasione per restare in silenzio quando ha aggiunto che sul set c’è carenza d’affetto perché magari ci si trova in India, a Madrid o in Tunisia e mariti e fidanzate non ci sono. Si riferisce in generale a uomini e donne ma poi prosegue, lui è sempre rimasto fedele, perché in genere era single. Erano ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

