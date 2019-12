Lobotka Napoli | lo slovacco ha detto sì | le cifre della trattativa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Stretta finale delperdel Celta Vigo: ecco le novità sullaper il centrocampistaIlvuole chiudere al più presto l’affare. E, secondo Il Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe incassato il fatidico “sì” delloper sbarcare nel centrocampo di Gattuso. Tra le parti, ora, si cerca il giusto compromesso fra le richieste del Celta Vigo e l’offerta del. Ma, con un’offerta da 25 milioni di euro,potrebbe sbarcare fin da subito a Castel Volturno. Leggi su Calcionews24.com

