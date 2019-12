LIVE Dinamo Sassari-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: 84-74, Evans trascina il Banco al successo con 25 punti (Di lunedì 30 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Sassari: Evans 25; Cremona: Happ 17 FINISCE QUI: vince Sassari spaccando la partita nell’ultimo quarto, la Dinamo è certa di avere almeno la seconda testa di Serie in Coppa Italia. Cremona dovrà invece attendere l’ultima giornata contro Brindisi 84-74 Va a segno Jerrells 82-74 1/2 Richardson Ancora un fallo di Evans sulla penetrazione di Richardson, liberi con 14″2 da giocare 82-73 2/2 Pierre Sbaglia a ripetizione Cremona, e a questo punto con 26″3 da giocare e fallo di De Vico su Pierre la partita ha decisamente trovato padrone 80-73 2/2 Jerrells Fallo di Saunders (quarto) su Jerrells, liberi 78-73 Segna l’aggiuntivo Sobin 78-72 SOBIN! Trova il canestro con fallo di Bilan, ... Leggi la notizia su oasport

