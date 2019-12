LIVE Dinamo Sassari-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: 71-64, la Vanoli cerca la rimonta dopo il +12 del Banco (Di lunedì 30 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-67 1/2 Bilan Quarto fallo di Akele, ci sono liberi per Bilan. Saunders ritorna in campo sostituendo proprio Akele Pierre cancella Happ, 3′ alla fine! Saunders fa a sportellate con Evans sotto canestro, terzo fallo per lui, quarto di squadra per Cremona e De Vico rileva proprio Saunders Quarto fallo di Happ, che non riesce a prendere la palla in mano a Bilan 73-67 RICHARDSON! Bellissimo palleggio arresto e tiro! 73-65 Evans prende la linea di fondo e appoggia al vetro 71-65 1/2 Happ, 4’30” alla fine Contropiede di Cremona dopo aver triplicato Pierre, in lunetta ci va Happ per fallo di McLean 71-64 Scappa via Saunders, non è finita: si rianima Cremona! Time out Pozzecco a 4’47” dalla fine 71-62 1/2 Saunders, ma il rimbalzo offensivo premia Happ che riesce a segnare Spissu manda in lunetta, con il quarto fallo ... Leggi la notizia su oasport

