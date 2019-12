LIVE Dinamo Sassari-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: 21-22, Dwayne Evans e Nicola Akele trascinano le rispettive squadre (Di lunedì 30 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-22 Il solito Jerrells, la sua solita tripla! 0/2 McLean, percentuali per ora ampiamente rivedibili dalla lunetta per la Dinamo (4/9) Sobin va a commettere fallo su McLean, che va in lunetta Inizia il secondo periodo TOP SCORER – Sassari: Evans 10; Cremona: Akele 8 Non si segna più per errori di Palmi e Jerrells, il primo quarto finisce con il leggerissimo vantaggio della Vanoli 21-22 1/2 Saunders Bucarelli, dopo aver sbagliato al termine di un’ottima circolazione (con sfortuna), deve fermare Saunders in contropiede con il fallo che lo manda in lunetta Ultimo minuto del primo quarto Primo time out della partita, chiamato da Pozzecco a 1’24” dalla fine del primo quarto 21-21 Saunders vola in contropiede, appoggia al vetro con Jerrells davanti 21-19 Pierre ha le praterie davanti, non può sbagliare: tripla! 18-19 Gran ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Cremona Serie A basket in DIRETTA: i sardi di Pozzecco per rimanere in scia alla Virtus -… - AndySportNews : #LBASerieA #TuttoUnAltroSport Posticipo 16° giornata @dinamo_sassari - @VanoliCremona live @Eurosport_IT #SerieATipo - OA_Sport : LIVE Dinamo Sassari-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: i sardi di Pozzecco per rimanere in scia alla Virtus -