LIVE Cremona-Dinamo Sassari | Serie A basket in DIRETTA | i sardi di Pozzecco per rimanere

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 30 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACosì le partite di ieri della 16a giornata – Così Virtus Bologna-Milano – Così Brescia-Cantù Buonasera, e benvenuti alladel match valevole per il sedicesimo turno del campionato diA 2019-2020 che mette di fronte Vanolie Banco di Sardegna. Per lal’impegno del PalaRadi vuol dire tentare di consolidare la seconda posizione alle spalle della Virtus Bologna, mentre per la Vanoli la sfida di stasera rappresenta uno snodo cruciale per cercare di raggiungere le Final Eight di Coppa Italia. La formazione di Meo Sacchetti, infatti, al momento è nel gruppo delle seste insieme a Fortitudo Bologna e Venezia con 16 punti, e una vittoria la qualificherebbe automaticamente per la manifestazione del prossimo febbraio a Pesaro. Loading… Loading… Gran parte dell’inversione di marcia ...

SanremoAncheNoi : RT @RadioInBlu: Oggi #27dicembre ore 10.06 a #MattinataInBlu ospite Raul Cremona per il Festival della Magia, dal 2 al 6 gennaio al @Teatro… - RadioInBlu : Oggi #27dicembre ore 10.06 a #MattinataInBlu ospite Raul Cremona per il Festival della Magia, dal 2 al 6 gennaio al… - infoitsport : LIVE – Brescia-Cremona 91-76, basket Serie A1 2019/2020 (DIRETTA) -