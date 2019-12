Littizzetto, la foto su Instagram dopo l’operazione. Le sue condizioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non è stato un fine anno molto fortunato quello di Luciana Littizzetto, l’esuberante conduttrice tv infatti è stata vittima di un incidente che ha segnato gli ultimi giorni di questo 2019. La comica torinese, attraverso il suo profilo Instagram, si è mostrata in una veste inedita e meno divertente del solito. Luciana infatti ha pubblicato una fotografia che la ritraeva a letto con gamba destra e polso fasciati. “Un volo in strada”: la storica spalla di Fabio Fazio ha commentato così quello che le è accaduto confessando semplicemente di essere inciampata. Questo incidente però le ha provocato diversi danni, in particolare alla rotula e al polso, così la Littizzetto trascorrerà i suoi ultimi giorni dell’anno in ospedale. Lei però ci scherza su, con quell’humor che da sempre contraddistingue la conduttrice di Che tempo che fa. “E buona fine e buon principio”: questo il suo ... Leggi la notizia su dilei

sardineALrogo : RT @AdryWebber: Se non definitivamente, almeno per un po' si toglie dalle palle !!! Le auguro una lunga e travagliata guarigione...?????? ht… - Frances25551623 : RT @AdryWebber: Se non definitivamente, almeno per un po' si toglie dalle palle !!! Le auguro una lunga e travagliata guarigione...?????? ht… - bellalilli16 : RT @AdryWebber: Se non definitivamente, almeno per un po' si toglie dalle palle !!! Le auguro una lunga e travagliata guarigione...?????? ht… -