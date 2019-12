Litchi, aiutano l’intestino e proteggono il cuore (Di lunedì 30 dicembre 2019) Frutto della pianta Litchi chinensis, il Litchi è un portentoso alleato dell’efficienza intestinale e aiuta a proteggere l’intestino. Originario della Cina, è caratterizzato da un apporto energetico pari a circa 66 calorie ogni etto di prodotto. Reperibile fresco da maggio a ottobre, questo frutto è contraddistinto da un buon contenuto di fibre – siamo attorno a 1,3 grammi ogni 100 circa – e, come già detto, favorisce il transito intestinale, con conseguenti vantaggi per quanto riguarda il controllo del peso e la lotta contro il gonfiore addominale. Quando si parla dei benefici del Litchi è fondamentale chiamare in causa anche la presenza di potassio, minerale essenziale per il regolare ritmo cardiaco. Da non dimenticare è pure il contenuto di vitamina C, antiossidante naturale potentissimo avente un ruolo basilare nel contenimento dell’attività dei ... Leggi la notizia su dilei

