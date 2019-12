Lezzi a Bellanova | “Disprezza reddito di cittadinanza? Si dimetta”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il ministro Teresaha subito un duro attacco da M5s per le sue dichiarazioni polemiche nei confronti deldi. I grillini hanno quindi invitato la donna a lasciare la poltrona e a dimettersi dal governo. Continuano le tensioni all’interno della maggioranza: da un lato c’è la renziana di Italia viva, dell’altro i grillini di M5s. D’altronde, le parole del ministro delle Politiche Agricole rilasciate in un’intervista hanno colpito nettamente i pentastellati.ha detto: “Mi aspetto che il governo cambi passo e che non ci siano totem. Suldifacciamoci una domanda e diamoci una risposta. Quelle risorse vanno indirizzate in modo più proficuo. Su quota 100, io non ho cambiato idea, il Pd evidentemente sì, se non pensa più ad abolirla”. Ecco però la dura replica dei deputati M5s. Teresa ...

