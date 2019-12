L’ex ministro Fioramonti lascia il M5s per andare al gruppo misto «a titolo puramente individuale» (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha lasciato il gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle e si è iscritto al gruppo misto. Lo ha annunciato lo stesso Fioramonti su Facebook: «Ho comunicato oggi al Presidente della Camera la mia decisione di lasciare il gruppo parlamentare ed approdare, a titolo puramente individuale, al misto». «Il Movimento 5 Stelle mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere, scrive l’ex ministro dell’Istruzione nel giorno in cui il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha formalizzato le sue dimissioni. Dure le parole contro il M5s: «È come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nella pura amministrazione, sempre più verticistica, dello status quo». «Eppure sono ... Leggi la notizia su open.online

LegaSalvini : Sicurezza, Salvini: 'Modifiche ai miei decreti? Faremo le barricate' L'ex ministro dell'Interno attacca il governo:… - repubblica : M5s, l'ex ministro Fioramonti lascia il Movimento [aggiornamento delle 20:55] - LegaSalvini : Fornero contro quota 100: 'Va rivista, nata con fini elettorali' L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, all'attacc… -