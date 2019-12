L’ex ministro Fioramonti lascia il M5s e passa al Gruppo misto (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ex ministro Fioramonti lascia il M5s e passa al Gruppo misto: è ufficiale Era nell’aria ormai da qualche giorno, ma adesso è ufficiale: Lorenzo Fioramonti lascia il M5s. L’ex ministro dell’Istruzione, dimessosi tra le polemiche la sera di Natale con una lettera al premier Giuseppe Conte, ha comunicato sul suo account Facebook di aver lasciato anche il Gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle. E di essersi iscritto, “a titolo puramente individuale”, al Gruppo misto. In un lungo post, Fioramonti si è sfogato dopo tutto quello che è successo nelle scorse settimane. Dalla polemica per il mancato stanziamento nella legge di Bilancio, approvata poco prima di Natale, dei fondi attesi per l’Istruzione, fino agli attacchi subiti nei giorni successivi dai suoi ex colleghi di partito e non solo. “Il Movimento 5 Stelle – si legge nel post di ... Leggi la notizia su tpi

