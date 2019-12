Lettera di due studentesse multate di 4mila euro “per il decreto sicurezza”

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Le due giovani hanno scritto unaaperta dopo aver ricevuto una sanzione di 4.000per la protesta del 16 ottobre davanti alla Tintoria Superlativa di Prato: "Grazie alsicurezza voluto l’anno scorso da Matteo Salvini adesso verremo punite per il pericolosissimo reato di solidarietà".

