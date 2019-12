Lello non ce l’ha fatta, Napoli piange il giovane calciatore: “Riposa in pace Campione” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non ce l’ha fatta il giovane Raffaele Santagata, 18enne napoletano originario di Melito di Napoli, comune a nord della città, e calciatore del Casarano Calcio, squadra pugliese militante nel campionato di serie D. “Lello”, così come lo chiamavano gli amici, aveva subito nelle scorse settimane un delicatissimo intervento chirurgico alla testa ed era finito in coma. Le preghiere di familiari, amici e tifosi del Casarano non sono però servite a salvargli la vita. Il giovane è deceduto nelle scorse ore lasciando tutti nello sconforto più totale. Santagata si è ammalato lo scorso novembre con il Casarano che ha tenuto sempre lo stretto riserbo sulle reali condizioni del ragazzo. A ricordarlo il presidente del club pugliese Giampiero Maci: “Ci lascia per sempre un ragazzo che abbiamo conosciuto solo quattro mesi fa, ma ... Leggi la notizia su anteprima24

