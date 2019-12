Legge di Bilancio 2020 | tutti i concorsi pubblici autorizzati nel nuovo anno

Leggi la notizia su leggioggi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Con il voto definitivo alla Camera si è concluso l’iter parlamentare per l’approvazione del Disegno didi, che notifica ildi previsione dello Stato per l’finanziarioe ilpluriennale per il triennio-2022. Ladoveva essere approvata entro il 31 dicembre 2019 per consentirne l’entrata in vigore il 1 gennaio. Oltre a sancire importanti misure fiscali, indica anche previsioni di spesa per ida bandire nel. In attesa della pubblicazione in Gazzetta, vediamo assieme tutte le procedure previste.Scuolagiàdi: il testo ufficiale approvato Sul sito del Senato della Repubblica alla voce “disegni di” è presente la scheda di approfondimento dell’atto Senato n.1586, registrato alla Camera come atto n.2305. Il Ddl ...

Mov5Stelle : In questa seconda Legge di Bilancio iniziamo un percorso virtuoso per tagliare le tasse ai cittadini e rilanciare l… - meb : Stanotte alle 4.30 abbiamo dato il via libera alla legge di bilancio. Ecco il mio intervento su misure per la cres… - borghi_claudio : Giustamente mentre sei qui a votare una legge di bilancio inesistente e immodificabile (leggi: perdere tempo) a cas… -