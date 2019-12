Le serie tv più viste su Netflix nel 2019, da La Casa di Carta a Stranger Things e You: cosa abbiamo guardato quest’anno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Come noto, Netflix non diffonde i dati assoluti delle visualizzazioni ottenute dai suoi titoli in catalogo, se non alcune informazioni generiche sui flussi streaming contenute nei rendiconti trimestrali agli investitori, ma quest'anno la società ha deciso di diffondere perlomeno una classifica delle serie tv più viste su Netflix nel corso del 2019. A ridosso del Capodanno, Netflix diffuso le sue classifiche per quanto riguarda il pubblico italiano: top10 che ci raccontano cosa abbiamo guardato quest'anno sulla piattaforma tra serie, film, documentari e stand up comedy, uno specchio dei nostri gusti e delle tendenze che si sono affermate in fatto di intrattenimento. Nello specifico, per quanto riguarda le serie tv più viste su Netflix 2019, c'è un primato assoluto che va alla terza parte del La Casa di Carta: il nuovo capitolo dell'action crime spagnolo di Alex Pina non solo ... Leggi la notizia su optimaitalia

SalvioEspo : #Gomorra per il @nytimes è la terza serie internazionale più bella dell'ultimo decennio, in Italia è considerata la… - NetflixIT : ??? Le dieci serie più popolari del 2019 in Italia - NetflixIT : Un thread ufficialissimo su ?? le serie e i film più popolari in Italia nel 2019 ?? -