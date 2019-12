Le previsioni meteo di martedì 31 dicembre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ledi31– Nebbie sparse sulle valli interne del Nord, al Centro cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al sud ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Ledi31– Ultimo giorno dell’anno all’insegna del bel tempo sulle regioni italiane con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutta la penisola. Nord – Nebbie sulla Val padana, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Cielo in prevalenza sereno al Nord, possibili formazioni di nebbie e nubi bassi sulla Val padana. Le temperature faranno registrare un aumento con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali, possibili addensamenti interesseranno solo le zone interne della Toscana Cielo sereno con ampi soleggiamenti sulle ...

