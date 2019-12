Le più belle storie d’amore delle serie Tv che vogliamo nella vita reale (Di martedì 31 dicembre 2019) Penny & LeonardPiper & LeoBuffy & AngelDanaerys Targaryen & Jon SnowRobert & CoraDerek & MeredithBrenda & DylanMulder & ScullyCarrie & SebastianRoss & RachelChuck & BlairMiranda & SteveDavid & DonnaPacey & JoeyHanna & CalebLuke & LorelaiSeth & SummerWill & GraceZio Phil & zia VivianDo you know «shippare»? É la parola 3.0 che indica il tifo per una determinata coppia e il desiderio di assistere a una relazione tra due personaggi di una serie televisiva (da «shippare» deriva, poi, l’abbreviazione «ship» di «relationship», ovvero «relazione» in inglese). Alzi la mano, infatti, chi non adora immergersi nelle storie d’amore, passionali e coinvolgenti, piene di alti e bassi, delle serie Tv più cool, più o meno dagli anni 90 a oggi. Quanti sogni a occhi aperti abbiamo fatto da Brenda & Dylan in poi? ... Leggi la notizia su vanityfair

itsmeMarcoG : E quando ogni giorno è identico a un altro, significa che non si accorge più delle cose belle che accadono nella vi… - RaiCultura : Le più belle lettere d'amore di Antonio Gramsci a Giulia Schucht, un'antologia curata da Giuseppe Benedetti e Bened… - 01Distribution : Crescere insieme, perdersi e poi ritrovarsi nel grande cerchio della vita, in cui le cose più belle a volte risiedo… -