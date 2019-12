Le orche sono ancora nello Stretto di Messina. Nuovo avvistamento da Capo Peloro: “Erano dirette a Scilla” (Di lunedì 30 dicembre 2019) orche nello Stretto di Messina, Nuovo avvistamento a Capo Peloro “Un’emozione unica, erano dirette verso Scilla. Le orche sono ancora nello Stretto di Messina”. A dirlo è Simone Vartuli, 25enne messinese che già lo scorso 27 dicembre ha avvistato, mentre era bordo di un’imbarcazione privata, un branco di tre orche nello Stretto di Messina. Questo pomeriggio Simone è tornato a Torre Faro e dalla terrazza della Fondazione Horcynus Orca è sicuro di aver rivisto i tre esemplari dirigersi verso Scilla. Immediatamente è stata allertata la Guardia Costiera e una motovedetta è scesa in mare per cercarle, seguendo le indicazioni fornite al telefono dal giovane. In realtà il primo avvistamento del branco, ci racconta Simone, risalirebbe a prima del 27 dicembre: le tre orche sarebbe stato avvistate da un pescatore sportivo almeno un paio di giorni prima, ma non è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

