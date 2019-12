Le Orche si sono stabilite nello Stretto di Messina: nuovo emozionante avvistamento tra Capo Peloro e Scilla [VIDEO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) nuovo straordinario avvistamento delle Orche che da almeno 3 giorni si trovano nello Stretto di Messina: lo stesso Simone Vartuli, un ragazzo messinese a cui evidentemente questi esemplari si sono particolarmente affezionati, le ha riviste (dopo averle filmate da un’imbarcazione a distanza ultra-ravvicinata il 27 Dicembre) alle ore 13:00 di oggi dal terrazzo della Fondazione Horcynus Orca – Macho, dove si trovava per un’intervista. Ha prontamente avvisato la Guardia Costiera: una motovedetta della Capitaneria di Porto di Messina è uscita in mare per cercarle e, se possibile, foto-identificarle. Stretto di Messina, nuovo straordinario avvistamento delle Orche: le immagini VIDEO Orche nello Stretto di Messina: la telefonata tra Simone Vartuli e la Guardia Costiera VIDEO Il viaggio da record delle Orche, dall’Islanda a Messina Un viaggio da record, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

greenMe_it : Avvistate 3 orche nello Stretto di Messina, forse sono le stesse di #Genova: potrebbero essersi perse… - Tg3web : Tre orche sono state avvistate nello stretto di Messina da un pescatore sportivo. Secondo gli esperti, è molto prob… - MattiaMinelle82 : RT @greenMe_it: Avvistate 3 orche nello Stretto di Messina, forse sono le stesse di #Genova: potrebbero essersi perse -