Le migliori serie tv del 2019 | dal teen drama Euphoria alle rivelazioni Chernobyl e The

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È stato un anno televisivo molto intenso, perciò è tempo di decretare letv del. Prendiamo ad esame gli show che hanno debuttato quest'anno con la loro prima stagione, e in una manciata di episodi hanno saputo emozionarci e coinvolgerci di più. Dai drammi ispirati a storie vere, passando per le commedie, ecco una lista delle nostretv delÈ senza dubbio una delle minipiù apprezzate dell'anno, nonché la più premiata. Quanto accaduto anel 1986 viene raccontato sul piccolo schermo in un prodotto crudo e realista, che dimostra come un piccolo incidente possa diventare un disastro globale. https://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8La generazione Z raccontata attraverso un gruppo di giovani allo sbando tra sesso, droga e violenza., rinnovata per la seconda stagione, è una delledel. La ...

