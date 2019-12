Le false citazioni di Christine Lagarde contro gli anziani (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 28 dicembre 2019 un utente su Twitter pubblica un meme su Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea, in merito agli anziani: «Gli anziani vivono troppo e sono pericolosi per l’economia mondiale». Non è la prima volta che vengono attribuite parole simili a Christine Lagarde, il 14 aprile 2019 circolava un altro meme simile: «Gli anziani vivono troppo e questo è un danno per l’economia mondiale, dobbiamo fare qualcosa e ora». contropiano, giornale comunista online, pubblicò il 13 aprile 2016 un articolo dal titolo «La ricetta del Fmi per la crisi: “dovete morire prima”». Nella foto dell’articolo c’era proprio Christine Lagarde: Una storia che va avanti dal 2012 Non è affatto come la «raccontano» i meme. La fonte da tenere in considerazione è il «Global Financial Stability Report», pubblicato dal Fondo ... Leggi la notizia su open.online

