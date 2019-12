Le deputate donne unite nel sostegno a Lucia Azzolina, ministra della Scuola nel mirino degli haters (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il sostegno delle deputate donne a Lucia Azzolina, ministra della Scuola Nei confronti di Lucia Azzolina, la nuova ministra della Scuola nominata nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte e finita in poco tempo nel mirino degli haters sul web, che le hanno dedicato pesantissime battute a sfondo sessista, arriva il sostegno bipartisan di tutte le deputate donne di questa legislatura. In un comunicato, infatti, l’intergruppo delle deputate per i diritti delle donne e le pari opportunità ha manifestato tutto il proprio appoggio alla neo-ministra. Sia tramite parole di solidarietà riguardo al sessismo di cui è stata vittima nelle ultime ore, sia con un incoraggiamento per l’apporto che potrà dare con la sua preparazione all’esecutivo. L’Italia – si legge nel comunicato – ha bisogno di immaginare il proprio futuro insieme, donne e uomini, per creare ... Leggi la notizia su tpi

