Le 10 migliori #bellestorie del 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) La forza di volontà, l’amore che vince su tutto, le battaglie di chi affronta la malattia senza paura (e non molla) e il coraggio incondizionato dei bambini. Il 2019 di DiLei è stato anche questo: tante #bellestorie che vi abbiamo raccontato a cuore aperto. Eccone dieci, quelle che ci hanno emozionato di più e che vogliamo regalarvi per salutare l’anno che si sta per concludere e per augurarvi un 2020 con il cuore al centro di tutto. 95 anni e 4 autobus per partecipare al corteo antirazzista La commovente impresa del neozelandese John Sato che ha voluto a tutti i costi partecipare alla manifestazione antirazzista organizzata a Auckland dopo gli attentati di Christchurch. Un esempio di coerenza e fermezza Questa bambina ci insegna cos’è la forza di volontà Ellie Farmer a soli 19 mesi sa scalare una parete da free climbing: bimba prodigio? Forse sì. Ma c’entrano ... Leggi la notizia su dilei

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.