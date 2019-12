Le 10 foto del micro e nanomondo più belle del 2019

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Embrione di tartaruga, occhi di ragno e vescicole di cellula. Non è una formula magica ma sono alcuni degli oggettigrafati nelle immagini piùdell’anno, di cui alcune hanno vinto laPhotography Competition, il famoso concorso del Nikon Small World, giunto ormai alla sua 45esima edizione. Spettacolari e di straordinariazza, questegrafie su scalae nanoscopica di animali (e non solo) ci regalano dettagli sempre più sorprendenti. Il tutto grazie all’utilizzo di tecniche sempre più innovative digrafia, basata sull’uso di unacamera in combinazione con unscopio ottico o elettronico. Un esempio? L’embrione di una tartaruga, lagrafia vincitrice del concorso di quest’anno.“Lascopia ci consente di ingrandire gli organismi più piccoli e gli elementi essenziali del nostro mondo, facendoci apprezzare ...

