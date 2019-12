Le 10 cose che non possono mancare sulla tavola di Capodanno

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il ritorno delle tartineVai di shakerL'ostrica ci vuole, ma con il tocco in piùLa cantina? Aperta al mondo e ai gustiLo spaghetto non tradisce maiI cibi portafortunaNon è il panettone, però...che buonoEffetto sorpresaBollicine: attenti alla temperaturaE dopo la mezzanotte..Un buon numero di italiani – poco meno di sette milioni, secondo le ultime stime – festeggerà l’ultima notte dell’anno in un locale, quasi sempre un ristorante di ogni ordine e grado. Però, bene o male, il 70 per cento di chi è rimasto in patria festeggerà il passaggio dal 2019 al 2020 in una casa: con parenti e/o amici, in compagnie affollate o con l’amore (ecco, la soluzione ideale a pensarci), con persone che si conoscono da una vita o gente mai vista. Bello, bellissimo per chi è ospite. Più complicato per chi organizza il fatidico cenone, pericolosissimo se ci si vanta di doti ...

