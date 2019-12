Lazio, Radu: «Questi tifosi meritano altri successi» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Stefan Radu festeggia la conquista della Supercoppa Italiana: ecco le parole del difensore della Lazio da Formello La Lazio oggi si è ritrovata a Formello per un allenamento a porte aperte, con l’occasione di festeggiare la vittoria in Supercoppa Italiana. Stefan Radu ha parlato a Lazio Style Channel. Radu – «Questo entusiasmo è incredibile, oggi quando siamo usciti sul campo per allenarci ho avuto le pelle d’oca. Speriamo di regalare tanti altri successi a Questi tifosi, lo meritano. C’è tanto entusiasmo, adesso però arriva il difficile perché tutte le squadre vorranno battere una big come la Lazio. Adesso abbiamo la maturità giusta per fare il salto di qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

