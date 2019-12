L’azienda di Victoria Beckham perde 42 milioni, taglierà posti di lavoro per evitare il fallimento (Di lunedì 30 dicembre 2019) La ex Spice Girl nel 2005 ha chiuso le porte della musica e ha iniziato una nuova carriera da stilista nel mondo della moda. Il suo marchio personale però ha faticato a decollare e ora risente di una forte crisi finanziaria. Secondo i tabloid ha perso 42 milioni di sterline e rischia la bancarotta. Eppure i Beckam non rinunciano al Natale con lusso, tra cottage, chef rinomati e nuovi arrivi in famiglia. Leggi la notizia su gossip.fanpage

