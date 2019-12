L’azienda di Victoria Beckham perde 42 milioni | taglierà posti di lavoro per evitare il

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Un anno decisamente in negativo per gli affari diBeckam, la ex Spice Girl, oggi a capo di un impero nel mondo della moda. Stando a quanto raccontano i tabloid britannici però, non solo negli ultimi 11 anni il marchio a suo nome ha perso 42di sterline, ma di recentesarebbe stata costretta a licenziare parte del suo staff, proprio per tagliare le spese.Beckam licenzia fiorista ed autista personale Dopo aver chiuso con la sua carriera da cantante, nel 2005ha fondato un suo brand personale lanciandosi nel mondo della moda con uno stile minimal chic. Nonostante il marchio faticasse a decollare, la famiglia Beckam ha fatto il possibile in questi anni per non infrangere il sogno da stilista di Posh Spice. Secondo il tabloid americano The Sun, il marchio diavrebbe davvero rischiato la bancarotta, dopo aver perso 12,3di ...

