L'avvocato della famiglia di Camilla Romagnoli: "Le ragazze sono passate con il verde per i pedoni" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il semaforo pedonale teatro dell’incidente su Corso Francia, nel quartiere romano di Ponte Milvio, che ha causato la tragica morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, investite dall’auto condotta da Pietro Genovese, non prevede il giallo per chi attraversa e le ragazze avrebbero iniziato l’attraversamento con il verde per i pedoni.Ad affermarlo l’avvocato Cesare Piraino, legale della famiglia Romagnoli, in un atto depositato oggi in procura di Roma con cui chiede ai pm di approfondire questo aspetto. “Il semaforo - scrive il legale - per l’attraversamento pedonale ha una peculiarità obiettiva: non prevede, per avvertire i pedoni dell’imminente sopraggiungere” del verde per le “automobili il caratteristico ‘giallo per i pedoni’ ma prevede che al ‘verde per i pedoni’, che dura 26 secondi e mezzo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

chedisagio : La sera stessa della fiducia al Governo Conte, un mio amico avvocato tirò un sospiro di sollievo: «almeno quelli de… - sitornaasperare : RT @Corvonero75: Il rito scozzese ti apre le strade e le autostrade mondiali». Affermazione riportata da L’Espresso ed attribuita all’avvoc… - elisadeamicis1 : RT @HuffPostItalia: L'avvocato della famiglia di Camilla Romagnoli: 'Le ragazze sono passate con il verde per i pedoni' -