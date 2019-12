Lavoro, tutti gli incentivi del 2020: dagli sgravi per chi assume percettori di reddito di cittadinanza al bonus laureati eccellenti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lo sgravio per chi assume un percettore di reddito di cittadinanza, disponibile dal 15 novembre quando l’Inps ha reso disponibile il modulo ad hoc. Il bonus per portare in azienda laureati con 110 e lode. La proroga della decontribuzione al 50% per chi regolarizza un under 35, con il beneficio che sale al 100% se l’azienda è basata in una regione del Sud. Sono alcune tra le agevolazioni alle assunzioni che saranno in vigore nel 2020: nella maggior parte dei casi si tratta dell’estensione di misure già previste negli anni scorsi, mentre scattano per la prima volta dall’1 gennaio lo sgravio totale dai contributi per 3 anni per i datori di Lavoro che inseriscono dipendenti con contratto di apprendistato e il bonus laureati eccellenti, in teoria previsto già per il 2019 ma rimasto finora sulla carta. sgravio reddito di cittadinanza – L’Inps ha reso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

nzingaretti : Orgoglioso del @pdnetwork unito per Callipo Presidente Legalità vuol dire lavoro e sviluppo. Combattiamo tutte e… - chetempochefa : 'C'è solo un babbo più famoso di Geppetto che è San Giuseppe, che fa lo stesso lavoro, due falegnami, tutti e due h… - RobertoBurioni : Rimpiangeremo tutti il suo accurato lavoro di giornalista riguardo al caso Stamina e l'impeccabile scelta di espert… -