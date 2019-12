L’Australia continua a bruciare: scatta l’ordine di evacuazione per migliaia di persone (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Australia continua a bruciare senza sosta. Gli incendi non danno tregua agli abitanti del territorio e la situazione diventa sempre più drammatica. Nelle ultime ore è stato ordinato a migliaia di residenti e turisti che si trovano nello Stato di Victoria di evacuare la zona entro lunedì mattina. migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case I roghi continuano a divampare e per questo motivo Andrew Crisp, il responsabile delle emergenze dello Stato del Victoria, ha lanciato l’allarme e ha ordinato ai cittadini di tale area di lasciare le proprie abitazioni. Per far sì che l’allarme arrivasse al maggior numero di persone possibili ha anche comunicato lo stato di emergenza sul suo profilo Twitter, segnalando precisamente la zona che risulta essere maggiormente a rischio. Pertanto, tutti gli abitanti dell’East Gippsland sono costretti a lasciare suddetta area a causa di ... Leggi la notizia su thesocialpost

raicinque : L’attore Sam Neill continua il viaggio sulle rotte del Capitan Cook attraverso il Pacifico. Esplora l'Australia, ch… - Simona83245198 : RT @infosubmarine: ????—Tra le notizie di oggi: • La repressione non ferma le proteste in India • Il Viminale ha assegnato Taranto come porto… -