Laura Barriales Instagram, ancheggiamento sinuoso nel miniabito svolazzante: «Superbomb!» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Semplice, spontanea, genuina, la bellezza di Laura Barriales si fonde all’autenticità degli atteggiamenti facendo dell’attrice spagnola una vera e propria calamita su Instagram. Specie con gli ultimi serpentini ancheggiamenti che hanno fatto capitolare gran parte degli utenti. Spagnola di nascita – è originaria di Leon, dove è nata il 18 settembre 1982 – Laura è ormai da tempo naturalizzata italiana. Inizia la carriera come modella per poi debuttare in tv e ritagliarsi via via ruoli più importanti sul piccolo schermo. Ma è anche al cinema dove fa parte del cast di Maschi contro femmine. Laura Barriales Instagram, il ‘balletto’ dell’orlo esalta la sensualità dell’attrice Da poco più di un anno madre della piccola Melania, Laura affianca la vita da mamma a quella di donna dello spettacolo, postando su Instagram scene di vita quotidiana e immagini più ... Leggi la notizia su urbanpost

pieceleb72 : Anche in inverno le italiane brillano per bellezza e naturale ... con Laura Barriales Paola Turci Alessia Marcuzzi… -