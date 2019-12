Latina, falciato da un Suv mentre passeggia vicino al Lungomare: morto un uomo di 40 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un uomo di 40 anni è morto questo pomeriggio a Latina, in via Massaro, dopo essere stato travolto da un Suv guidato da un uomo di 40 anni. Non sono ancora note le cause dell'incidente, sul quale indaga la polizia stradale. Per il pedone non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa delle lesioni riportate. Leggi la notizia su roma.fanpage

Latina falciato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Latina falciato