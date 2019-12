L’annuncio di Conte: “Non lascerò la politica alla fine del mio mandato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non vuole lasciare la politica al termine del suo mandato a Palazzo Chigi: "Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica", annuncia spiegando che potrà continuare a fare politica in vario modo e non solo ricoprendo incarichi governativi e parlamentari. Leggi la notizia su fanpage

