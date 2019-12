L’anno che verrà, gli ospiti dello show di Capodanno della Rai (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ormai Amadeus è il nuovo Carlo Conti. E la Rai lo tratta come tale, affidandogli tutti i programmi di punta. E dopo il Festival di Sanremo, tocca al classicone del 31 dicembre: L’anno che verrà, che si svolgerà in piazza Mario Pagano a Potenza. Stamattina, la trasmissione della sera di San Silvestro, in diretta anche su Rai Radio 1, è stata presentata in una conferenza stampa nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile del capoluogo lucano. Con la regia di Maurizio Pagnussat, la serata sarà aperta dagli Stadio con l’omaggio a Lucio Dalla. Nel cast «fortissimo», hanno sottolineato Amadeus e il capo struttura di Rai 1, Angelo Mellone, anche Al Bano e Romina, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio la potentina Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto ... Leggi la notizia su cronacasocial

