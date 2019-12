“Landolfi”, si rafforzano Pronto Soccorso e Ortopedia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUn’intesa con l’Asl Avellino per rafforzare l’organico in Pronto Soccorso e un riassetto dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia in attesa dell’espletamento del concorso per l’assunzione di quattro dirigenti medici. Il management dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino rivede temporaneamente l’organizzazione del presidio “Landolfi” di Solofra per continuare a garantire la regolare erogazione di tutte le prestazioni e superare così le difficoltà contingenti. Al fine di ottimizzare l’attività del Pronto Soccorso e sopperire alla carenza di personale, è già in corso la definizione di un accordo con l’Asl Avellino per l’inserimento nei turni di emergenza di personale medico del 118 dipendente dall’Azienda Sanitaria. Per quanto riguarda, invece, l’Unità Operativa di Ortopedia, i dirigenti medici continueranno a svolgere attività di ... Leggi la notizia su anteprima24

